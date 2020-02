Nba, il video del tributo dei Los Angeles Lakers a Kobe Bryant: il discorso di Lebron James

Quella che si è giocata allo Staples Center di Los Angeles non è stata una partita di basket Nba come le altre. E' stata la prima partita dei Lakers dopo la morte di Kobe Bryant. La presentazione dei giocatori di Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ha subito regalato emozioni speciali. Lo speaker ha chiamato in campo i protagonisti con lo stesso nome - Kobe - mentre gli oltre 20 mila spettatori indossavano maglie di due tipi: metà con il numero 8, metà con il 24, i due numeri che hanno segnato la vita del Black Mamba deceduto domenica 26 gennaio nella caduta dell'elicottero a bordo del quale viaggiava insieme alla figlia 13enne Gianna e ad altre sette persone.

Per approfondire leggi anche: Kobe bryant, i ricordi di chi lo ha conosciuto in Italia



A bordo campo, sulle sedie che il 29 dicembre occupavano Kobe e Gianna nella loro ultima partita da spettatori allo Staples Center, due maglie (quella numero 2 della Mamba Academy di Gianna e quella col 24 di Kobe) e un mazzo di rose rosse.

Toccante il discorso, prima dell'ingresso in campo, di Lebron James. "Insieme ai miei compagni ha detto il leader dei Lakers - porteremo avanti la tua eredità, perché è quello che avresti voluto. Non verrai mai dimenticato: continui a vivere con noi, fratello". Ha parlato a braccio, Lebron, gettando via il foglio con il discorso che aveva preparato: "Ho qualcosa di scritto con me perché mi hanno chiesto di seguirlo per non perdere la rotta - ha confessato 'Il prescelto' - ma tradirei la fiducia della Laker Nation se leggessi qualcosa di preparato, perciò parlerò direttamente dal cuore".

Carmelo Anthony, stella dei Portland Trail Blazers, ha addirittura deciso di non giocare. "Mi avevi detto che ci saremmo visti qui, stasera, per questa partita", ha ricordato "Melo", che ha deciso di non scendere in campo per il grande dolore.