Gol e highlights. Coppa Italia, il Milan batte il Torino 4-2. In semifinale affronterà la Juventus

Al termine di una partita ricca di emozioni, il Milan supera il Torino e accede alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Juventus. La partita di San Siro è terminata 4-2, ma ci sono voluti i tempi supplementari per decretare la squadra vincitrice. Diavolo in vantaggio con Bonaventura al 12', ma il Torino non si arrende. Bremer pareggia al 35' e nel secondo tempo porta in vantaggio i granata al 26'. A tempo regolamentare ormai scaduto Calhanoglu ristabilisce la parità e il verdetto è rinviato ai supplementari. Nell'extra time è proprio Calhanoglu a realizzare il 3-2, poi ci pensa Ibrahimovic a realizzare il 4-2 davanti ai 36mila tifosi sugli spalti.