Kobe Bryant, l'ultimo video insieme alla figlia Gianna Maria prima della tragedia

L'ultimo video di Kobe Bryant insieme alla figlia Gianna Maria. I due sono insieme sui campi di basket. Una passione di famiglia. Un video social, fatto prima della tragedia, che commuove.

Per approfondire leggi anche: L'elicottero ha avuto il via libera nonostante la nebbia

Kobe era un campione che amava l'Italia. "Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant la nuova piazzetta che si affaccia su via Guasco", ha annunciato su Twitter il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi. "Kobe è cresciuto qui e per lui Reggio è sempre stata ’casa'. Riposa in pace campione, noi non ti dimenticheremo mai", aggiunge Vecchi.