Kobe Bryant, i retroscena sulle cause dell'incidente: le indagini e i nomi di tutte le vittime IL VIDEO

Kobe Bryant, 41 anni, è morto domenica 26 gennaio poco prima delle 10 del mattino (ora locale, le 19 in Italia) in un incidente di elicottero a Calabasas, in California. Insieme a lui e ad altre sette persone c'era la figlia Gianna Maria, 13 anni.

LE IMMAGINI DEI SOCCORSI

Il gruppo stava raggiungendo la Mamba Academy di Thousand Oaks per un allenamento di basket della figlia del celebre Black Mamba, così lo chiamavano i tifosi dei Lakers di Los Angeles. Le autorità stanno indagando sulle cause della tragedia. L'elicottero con a bordo l'ex stella della Nba, era un Sikorsky S-76 bi-turbina che ha volato per lo stato dell'Ilinois sino al 2015. Secondo alcuni testimoni poco prima di precipitare uno dei motori emetteva uno strano rumore, ma sulla dinamica lavorano gli esperti della Fibi e Ntsb (ente americano che si occupa di incidenti nei trasporti). Sul banco degli imputati le condizioni meteo: la nebba era fitta e infatti la polizia locale aveva lasciato a terra i propri mezzi. I responsabili della torre di controllo dell'aeroporto di Burbank hanno dichiarato al sito Tmz (il primo a dare notizia dello schianto) che il pilota li ha contattati alle 9,30 e che ha compiuto diversi giri in circolo prima di puntare sulla montagnosa a sud, passando da 1.200 piedi a 2.000 e quindi a 1.700 prima dello schianto fatale a ovest della down town di Los Angeles dopo circa 40' di volo.

CHI ERA KOBE

Oltre a Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria, le altre vittime sono il pilota Ara Zobayan, l'allenatore di baseball John Altobelli dell'Orange Coast College con la moglie Keri e la figlia Alyssa, l'allenatrice Christiana Mauser dell'Harbor Day School a Corona del Mar, Sarah e Payton Chester amici delle vittime. La contea di Los Angeles ha fatto sapere che potrebbero servire diversi giorni per completare le operazioni di recupero perché i resti del velivolo sono dispersi in zone remote.