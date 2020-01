Kobe Bryant parla in italiano nel corso della trasmissione su Radio Deejay

La simpatica intervista rilasciata da Kobe Bryant, in perfetto italiano, a Radio Deejay nella trasmissione condotta da Linus e Nicola Savino. L'ex stella dei Lakers racconta alcuni aneddoti di quando si trovava in Italia. Dai 6 ai 13 ha infatti abitato a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia, per seguire il padre Joe apprezzato cestista nel massimo capionato italiano (LEGGI QUI).