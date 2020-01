Bocce indoor, questo è tiro del secolo. Il telecronista: "E' assurdo!". VIDEO

E' il caso di sprecare gli aggettivi. Perché questo che vedete è davvero considerato il tiro del secolo. Siamo ai Campionati mondiali di bocce indoor. Nick Brett mette a segno un tiro da non credere perché con una straordinaria abilità ha fatto sì che la sua tiro boccia scivolasse tra le due dell'avversario.

E il telecronista non riesce a credere a quello che sta commentando. Alla fine perde l'aplomb perché un tiro così non si è visto mai e arriva all'eloquente esclamazione: "E’ assurdo". Beh, c'è da capirlo. Il video parla da solo. Ammirare, in queste immagini, per credere. E' tutto vero.