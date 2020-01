Australian Open, Fognini contro l'arbitro: "Fai pena!". Ma non finisce qui

La felicità di Fabio Fognini per il passaggio al secondo turno all’Australian Open, scoppiata dopo la rimonta eroica messa in atto sull’americano Reilly Opelka, arriva dopo un duro sfogo dell’azzurro nei confronti dell’arbitro. Sfuriata che giunge nel 5° set dopo aver rimediato un penalty point per aver gettato a terra la racchetta: "Fai pena! Fai pena, io faccio così. Io tiro la racchetta e tu fai pena. Non puoi parlare, stai zitto" mimando il gesto della racchetta gettata a terra. E quando l’arbitro tenta di spiegare a Fognini che la decisione di punirlo con un penalty era arrivata alla quarta volta di quel gesto, Fognini risponde: "L’ho fatto due volte, due volte! Questo (indicando Opelka, ndr) ti dice 'f..k you' e ha preso il warning. Poi capisci perché non ti voglio più vedere? Perché fai pena! Non mi metti tranquillità e perché fai pena. Siamo 1-0 al 5° e tu non puoi darmi penalty point. Devi usare la testa, non ti ho mandato a fa..., è completamente diverso. Per questo io non voglio più stare con te, perché non mi dai sicurezza. Non mi piaci e non so più come dirtelo. Non è questione che se ti vedo non ti saluto, ma io con te non sto tranquillo in campo; già ho i cazzi miei, in più ho te sulla sedia e così sbrocco perché non sei all’altezza".