Video Pietro Anastasi e quei dispetti a Juventus e Inter. I gol con la maglia dell'Italia

Pietro Anastasi è l'ennesimo calciatore ucciso dalla Sla. Una lista purtroppo molto lunga e che ogni anno si arricchisce di altri nomi. Pietro era nato a Catania il 7 aprile 1948 e dopo gli esordi nella Massiminiana, fu notato dal Varese che gli offrì il primo vero contratto da professionista. Dopo 66 presenze e 17 gol, il passaggio alla Juventus. Della Vecchia Signora è diventato uno dei simboli e capitano (1074-76), vincendo tre scudetti e disputando le finali di Coppa delle Fiere (1971), Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale (1973). Con la Juventus ha giocato in campionato 205 partite, realizzando 78 reti. Nell'estate del 1976 il passaggio all'Inter (46 partite e 7 gol) e due anni più tardi quello all'Ascoli. Con i marchigiani giocò 58 partite, realizzato 9 gol. Storico il suo centesimo centro, rifilato proprio alla Juventus, costretta quel giorno ad inchinarsi in casa ai bianconeri meno famosi (2-3). Così come dovette fare, a San Siro, anche l'Inter (2-4). Anastasi ha concluso la sua carriera con il Lugano: 14 partite e 10 gol. Al di là delle maglie che indossò, fu amato da tutta l'Italia calcistica per le sue generose prestazioni in azzurro: 25 partite e otto gol con la nazionale maggiore; 4 gare (2 reti) con quella B; 6 (2 gol) con l'Under 21. Oro ai Giochi del Mediterraneo del 1967, ma soprattutto agli Europei del 1968. Il video di Golcalcio ripercorre le sue reti in azzurro.

Guarda anche Pietro Anastasi, in centinaia alla camera ardente