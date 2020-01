Video Pietro Anastasi, in centinaia alla camera ardente. Il figlio: "Ha scelto la sedazione appena ha saputo"

L'Italia calcistica piange Pietro Anastasi. Centinaia di persone stanno portando l'ultimo saluto al campione nella camera ardente allestita a Varese nel salone del consiglio comunale. Amici, parenti, cittadini comuni e ovviamente tanti personaggi del calcio. Ad omaggiare l'attaccante che nella sua carriera ha indossato le maglie di Massiminiana, Varese, Juventus, Inter, Ascoli e Lugano (oltre che della nazionale), anche Roberto Bettega, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e una delegazione della Juve. Il portale www.varesenews.it ha pubblicato una toccante intervista al figlio Gianluca: "Papà era il nostro orgoglio", ha detto tra le altre cose, raccontando la scelta di vivere a Varese e il rapporto che aveva con la gente. Sulla malattia che l'ha ucciso, la sla, ha sottolineato che secondo lui il padre ha deciso di essere sedato appena venuto a conoscenza quale era il male contro cui stava combattendo: "La sla è devastante per chi si ammala e per chi gli rimane a fianco, come ha fatto mia madre fino all'ultimo".