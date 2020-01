Paulo Dybala ha trasformato un calcio di rigore concesso al 26' del primo tempo della partita di Coppa Italia tra Juventus e Udinese, portando i bianconeri sul 2-0. In precedenza, al 16', era stato Gonzalo Higuain a portare in vantaggio i ragazzi di Maurizio Sarri. L'incontro è valido per gli ottavi di finale della competizione ed è ad eliminazione diretta. In precedenza, nella stessa giornata, hanno vinto anche il Milan (3-0 sulla Spal) e la Fiorentina (2-1 sull'Atalanta). Martedì 14 gennaio, qualificazione ottenuta anche per Napoli, Lazio e Inter.



