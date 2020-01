Serse Cosmi, le frasi celebri: dalle palle inattive alla Arcuri. Il video del ritorno da tecnico del Perugia

Serse Cosmi è tornato a guidare il Perugia, il suo Grifo. Una lunga carriere quella dell'Uomo del Ponte, partito dai dilettanti per finire in Europa. Serse Cosmi è stato presentato, accolto dall'entusiasmo e proponiamo il video con le foto scattate dal nostro Giancarlo Belfiore. Accoglienza fra l'entusiasmo dei tifosi biancorossi.

Il tecnico di Ponte San Giovanni, nel corso della carriera, ha stupito il mondo del calcio con affermazioni che sono rimaste nella storia. Frasi celebri per una persona diretta e passionale. Ve ne riportiamo alcune: dalle palle inattive dei giocatori al calendario della Arcuri, passando per le curve fino all'emozione di allenare e fare calcio.

- "Mio padre era un grande tifoso di ogni sport e io mi chiamo Serse come il fratello di Fausto Coppi. Conservo un biglietto che il ciclista mandò a mio padre come ringraziamento per aver messo a me il nome di suo fratello defunto.“

- "Il problema dei presidenti è che guardano la classifica. […] La classifica è come una bella donna, pensi di poterci andare sempre, ma non è così.“

- "L'emozione non ha categorie. Ho vinto uno spareggio in Prima Categoria e come emozione è stata uguale a quando ho espugnato San Siro col Perugia.“

- "Resto dell'idea che certe curve siano molto migliori di certe tribune.“

- "Dare calci alla panchina, sono situazioni umane. I veri problemi del calcio sono i moralisti, che fanno di queste cose una notizia. Io non voglio essere un esempio per tutti. Chiedo di poter essere una persona che sbaglia, che se vuole esultare o urlare deve essere libero di farlo. Poi, i miei errori li pago in prima persona. Non capisco perché i calciatori, o gli stessi allenatori, devono essere considerati un modello.“

- "A volte viene il pensiero che convenga fare di più lo "scemo". La mia storia è l'esempio del fatto che se nel grande calcio arriva una persona normale che dice ciò che pensa, può succedere il finimondo!"

- “Il calendario del Perugia? Meglio quello della Arcuri!”

“- Il problema sono le palle inattive?”

“- Sì, ma quelle dei miei giocatori.”