Sci, Dominik Paris vince a Bormio sulla pista Stelvio. Rivediamo la discesa a 123 km orari. Il video

Uno strepitoso Dominik Paris domina ancora una volta la discesa libera di Bormio di Coppa del Mondo di Sci. Sulla pista Stelvio l'azzurro si impone dopo una gara perfetta, sfrecciando all'incredibile media di 123 chilometri orari, nonostante un errore che sulla Carcentina (la diagonale in contropendenza del percorso) lo costringe a risalire leggermente. Il forte sciatore italiano ha inflitto a tutti gli avversari notevoli distacchi. Sul secondo gradino del podio lo svizzero Beat Fuez, dietro di 39 centesimi. Terzo, invece, l'austriaco Matthias Mayer, a 42. E' il quinto successo per l'azzurro su questa pista dove in discesa ha già vinto nel 2012, nel 2017 e nel 2018, quando si è imposto anche nel SuperG. Complessivamente è il suo diciassettesimo successo in Coppa del Mondo.

Guarda anche Paurosa caduta dello svizzero Caviezel in Alta Badia