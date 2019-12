Ronaldo e Djokovic si allenano insieme: la sfida a chi salta più in alto - Video

Un video, due campioni: Cristiano Ronaldo è con Novak Djokovic e i due si allenano. Il giocatore della Juventus ha immortalato il momento in questo video che sta facendo il giro del mondo.

"È stato un piacere vederti e allenarmi con te, amico mio", questo è il post che appare sul suo profilo Instagram di Cristiano Ronaldo che ha pubblicato le immagini in cui mostra di allenarsi in una palestra di Dubai con il tennista serbo. La coppia effettua esercizi di salti in elevazione per i due campioni.