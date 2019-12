Cristiano Ronaldo non si ferma mai, si allena in piscina a Santo Stefano: il video su Instagram

Cristiano Ronaldo non si ferma mai. Anche durante le vacanze di Natale la stella portoghese della Juventus non rinuncia all'allenamento. Così, dopo aver postato una foto in spiaggia il giorno di Natale su Instagram insieme alla compagna Georgina Rodriguez e ai figli, il campione lusitano si è allenato anche il 26 dicembre. In occasione di Santo Stefano, Cr7 si è concesso un workout in piscina, documentato da questo video su Instagram insieme ad alcuni scatti da fermo. Ronaldo non rinuncia mai a tenersi in forma e il suo relax è sempre funzionale a migliorare le sue prestazioni sportive in vista della prossima ripresa della stagione agonistica nel 2020.