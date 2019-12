Ha soltanto nove anni ma sul ring è già una tigre. E' così forte che ha difficoltà a trovare ragazzi disposti a salire sul quadrato per affrontarla. Lei si chiama Kira Makogonenko, detta Pantera Rosa, è ucraina e nel suo paese è già una star. Kira "Pink Panther" Makogonenko detiene un record di 37 vittorie e zero sconfitte, è campione nazionale e vincitrice della coppa di Berlino. Pugno pesante, ma soprattutto tanta tanta agilità e tecnica da vendere, come si vede al video. Kira, che sostiene allenamenti in cui sembra Rocky (guardare il suo profilo Instagram per credere), spesso in palestra lavora anche bendata per aumentare le sue capacità tecno-tattiche. Ed è pure una piccola star del web. Il suo profilo Instagram ha già quasi 150mila follower. Il suo sogno non è un segreto: andare alle Olimpiadi. Ovviamente per vincerle.