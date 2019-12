I gol più belli del 2019, il video delle reti incredibili scelte da SportsHd

CALCIO E GOSSIP

Il Natale in vacanza dei calciatori di serie A: Dubai è la meta preferita

Altro che Natale con familiari e parenti. I calciatori di serie A, dopo l'ultima giornata di campionato, sono partiti immediatamente per le vacanze con le rispettive mogli e compagne. Dubai la meta più gettonata. Scelta dal capocannoniere del campionato, Ciro Immobile con l'esplosiva Jessica Melena. Ma anche da Romelu Lukaku, che sta trovando il tempo per allenarsi come vuole mister Conte, Edin ...