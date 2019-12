Paola Egonu: le schiacciate, la famiglia e l'amore. Ecco chi è la star del volley italiano

Paola Egonu ha trascinato l'Imoco Conegliano alla conquista del titolo di campione del mondo di volley femminile per club. La fortissima schiacciatrice-opposto è stata protagonista di una prova maiuscola che ha consentito alla squadra italiana di rimontare e battere le turche dell’Eczacibasi Istanbul. Ma chi è Paola Egonu, un metro e novanta di pura potenza? Per chi non la conoscesse è nata a Cittadella il 18 dicembre 1998 da genitori di nazionalità nigeriana. Prima di arrivare nel nostro Paese il padre Ambrose era camionista, la mamma Eunice infermiera a Benin City. Paola ha due fratelli, Angela e Andrea. Ha iniziato a giocare nella sua città mettendosi subito in luce. Nella stagione 2013-14 entra nel Club Italia, squadra federale. Nel 2015-16 è già in Serie A1. Suo il record di punti in una gara: 46 contro San Casciano. Nell'estate 2017 passa all'Agil Novara e vince Supercoppa Italiana, due Coppe Italia e Champions League. Nel 2019 trasferimento all'Imoco Conegliano: Supercoppa italiana e ora il mondiale per club. In nazionale nel mondiale 2015 ha vinto l'oro con l'under 18 e il bronzo con l'under 20. Con la selezione maggiore argento nel 2017 al World Grand Prix, sempre argento al mondiale 2018, in cui è stata eletta miglior opposto. Bronzo agli europei 2019. Nella vita privata, oltre ad essere molto legata alla famiglia, Paola nel novembre 2018 dichiarò in una intervista al Corriere della Sera di avere una fidanzata. Spiegò che l'aveva consolata dopo la sconfitta al mondiale. Si è poi scoperto che la ragazza in questione era la pallavolista Katarzyna Skorupa, polacca, oggi 35 anni, sua ex compagna di squadra. Secondo SportMediaset la relazione tra le due si sarebbe conclusa poco dopo. Paola in passato ha anche raccontato di aver vissuto direttamente l'ignoranza del razzismo di alcuni italiani davanti al colore della sua pelle. La sua risposta è stata sempre una: "Guardo avanti". A suon di schiacciate!

