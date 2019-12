Lionel Messi al Milan: il miraggio che fa girare la testa ai tifosi del Diavolo. Video: che magie!

E' bastato il nome per far sognare ad occhi aperti i tifosi del Milan: Lionel Messi. Il fenomeno argentino è stato associato dal quotidiano La Repubblica a Bernard Arnault, il mega miliardario francese che starebbe trattando nel massimo riserbo l'acquisizione del club rossonero. Secondo le insistenti voci che circolano negli ambienti calcistici, il re del lusso vorrebbe partire proprio dall'asso del Barcellona per la ricostruzione del Diavolo. E con lui vorrebbe portare in Italia anche il tecnico Josep Pep Guardiola. Notizie ai limiti del credibile o del fantacalcio se preferite, ma che continuano a rimbalzare con insistenza, nonostante le smentite dello stesso Arnault e dell'attuale proprietà del Milan. L'idea di vedere Messi a San Siro non da avversario, per i milanisti per ora è un miraggio. Non resta che stropicciarsi gli occhi e guardarsi alcune delle sue magie con la maglia della sua Argentina.

