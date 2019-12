E chi se lo scorda con gli occhi spalancati e le braccia al cielo correre come un pazzo? Erano le notti magiche del mondiale italiano di calcio del 1990. E lui era Salvatore Totò Schillaci, sbocciato all'improvviso in quel campionato iridato, passando dalla panchina alla maglia di titolare e capace di mettere a segno in quell'edizione la bellezza di sei reti. Come è andata, purtroppo, lo sappiamo tutti: gli azzurri non vinsero il mondiale. Ma quella nazionale, allenata da Azeglio Vicini è rimasta nel cuore degli italiani e con essa Totò Schillaci. Proprio oggi, primo ottobre, il bomber palermitano taglia il bel traguardo dei 55 anni. Auguri!

Per approfondire vedi anche: Schillaci rivede i suoi gol e si commuove