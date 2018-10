Inseguimento in autostrada, la polizia blocca rapinatori in fuga

La Polizia stradale ha inseguito e bloccato sull'A1 tre romani considerati gli autori della rapina all'ufficio postale di San Venanzo a Spoleto. Il colpo era avvenuto martedì mattina. Fingendosi personale della Guardia di Finanza, i malviventi si erano introdotti nell´ufficio postale con la scusa di dover effettuare un controllo sull´autenticità delle banconote in cassa. Una volta all´interno della struttura, però, portavano a termine la rapina, fuggendo con un bottino di ventimila euro. Per far perdere le loro tracce avevano anche cambiato autovettura, salendo a bordo di un´auto "pulita". Grazie al coordinamento delle forze dell'ordine l'auto è stata individuata e accerchiata dagli agenti. Durante la perquisizione della vettura è stata rinvenuta parte della refurtiva, un distintivo della GdF, un taglierino, berretti per travisarsi e una pistola con il colpo in canna, risultata rubata ad una guardia giurata nel corso della rapina del furgone portavalori, avvenuta il primo giugno a Roma.