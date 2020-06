Il video delle protagoniste della serie Vis a Vis: botte all'insegna della solidarietà per il banco alimentare

Tanti, tantissimi colpi, in linea con le sceneggiatura di Vis a Vis, una delle serie più seguite su Netflix. Sono quelli andati in scena nella clip che tutti i personaggi delle quattro stagioni della seguita serie spagnola si sono dati a vicenda grazie a un montaggio davvero ben riuscito. Una clip tutta da vedere, ricca di sorprese ma che ha uno scopo nobile: aiutare chi è in difficoltà con l'iniziativa #despensasolidaria contribuendo tramite il banco degli alimenti a sostenere chi ora non può permettersi di fare la spesa. Ve lo dicono - con le maniere forti - Zulema, Goya, Macarena, Sole, Saray, Rizos e tutte le altre.

