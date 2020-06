X Factor 2020, ecco chi sono Emma, Hell Raton, Manuel e Mika, i quattro giudici del talent show di Sky

Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika: è questa la squadra dei quattro giudici dell'edizione 2020 di X Factor. Per quanto le indiscrezioni che hanno preceduto l'ufficializzazione dei nomi, avvenuta nel corso della puntata di lunedì 9 giugno di E poi c'è Cattelan, abbiano anticipato gran parte del nuovo quartetto di giudici del del talent di Sky prodotto da Fremantle, in onda da settembre su SkyUno e Now Tv, la curiosità si è concentrata sulla new entry di Hell Raton. Affiancherà Emma, una delle voci più amate del panorama musicale italiano al gran debutto in casa Sky, e i due attesi cavalli di ritorno Maniel Agnelli e Mika.

Hell Raton, all’anagrafe Manuel Zappadu, all'esordio sul piccolo schermo, è un vero punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete - celebre crew che ha fondato insieme a Salmo e Slait nel 2010 - e agli anni passati dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, di cui è Ceo e direttore creativo. In parallelo ha dato vita, insieme a Slait, a Machete Gaming - progetto in cui musica e gaming si incontrano in una formula mai vista prima - ed è promotore anche di vari progetti benefici: esempio ne è Machete Aid on Twitch, maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti durante l’emergenza sanitaria del Covid19.

Manuel Agnelli torna invece al tavolo della giuria che l’ha visto protagonista, amatissimo e temutissimo giudice, per 3 stagioni consecutive, dal 2016 al 2018. Il leader degli Afterhours rientra forte della sua esperienza e della sua visione musicale unica e innovativa, dopo una pausa di un solo anno.

Ritorno a casa anche per Mika, giudice molto amato e mai dimenticato dal pubblico del talent: pure lo showman e popstar libanese naturalizzato britannico ha all’attivo tre edizioni di X Factor in Italia, dal 2013 al 2015.

Emma, "un po' emozionata" ha confessato ad Alessandro Cattelan nel corso della presentazione, ammette di approcciare alla nuova esperienza di X Factor "con un atteggiamento super positivo nonostante arriviamo tutti da un momento molto difficile: gli altri giudici mi sembrano tutti molto fighi. Siamo un bel gruppo", ha detto la cantante che quest’anno doveva festeggiare con un concerto all’Arena di Verona i dieci anni di carriera, aprire un concerto di Vasco Rossi e partecipare al grande concerto contro la violenza sulle donne "Una, nessuna, centomila".