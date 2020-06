Clamoroso 007, nel nuovo film "No time to die" James Bond ha una figlia di 5 anni

L'agente segreto più famoso del mondo, 007, ha una figlia. E' questa l'anticipazione clamorosa sulla trama del film "No time to die", 25esima pellicola della serie dedicata a James Bond, interpretato per la quinta e ultima volta da Daniel Craig nei panni di 007. Nel ruolo della figlia di James ci sarà Lisa-Dorah Sonnet, 5 anni, che nel film avrà il nome di Mathilde.

"No timne to die", molte scene del quale sono state girate in Italia, a Matera, si sviluppa sulla trama che vede James Bond richiamato in servizio dal vecchio amico Felix Leiter, agente della Cia. La missione che attende Daniel Craig è quella di salvare uno scienziato rapito.