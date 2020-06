Gli 80 anni di Guccini, la diretta social per festeggiarlo. Il video di "Dio è morto"

Il 14 giugno Francesco Guccini compirà 80 anni. Per l’occasione Modena, sua città natale, ha deciso di festeggiarlo con una diretta online in programma oggi alle 18 grazie. Lo streaming sarà infatti trasmesso sui canali social “Città di Modena” del Comune e “BPER Forum Monzani”. L’occasione sarà utile sia per fargli auguri ma anche per presentare in anteprima nazionale “Non so che viso avesse”, la “non autobiografia” del cantautore pubblicata aggiornata da Giunti. I festeggiamenti online saranno anche l’occasione di celebrare il successo di Francesco Guccini come scrittore del libro “Tralummescuro”, edito da Giunto ed entrato nella cinquina del Premio Campiello.

Nato nel 1940, Guccini è stato cronista alla “Gazzetta dell’Emilia” e poi cantante chitarrista in orchestre da balera. Sporadicamente è stato attore, autore di colonne sonore e di fumetti. Ha inoltre insegnato lingua italiana al Dickinson College di Bologna, scuola off-campus dell’Università della Penn­sylvania. La carriera musicale è invece costellata da quattro Targhe Tenco a cui si aggiungono vari altri premi e riconoscimenti. Nel 2012 ha pubblicato l’album “L’ultima Thule”, ultimo progetto discografico da solista.

