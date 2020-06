Tiziano Ferro con Jovanotti, ecco "Balla per me": un duetto che promette di essere l'hit dell'estate

Promette di essere una hit dell’estate 2020. Una ballata energica e poi Tiziano Ferro e Jovanotti sono una potenza. Si chiama “Balla per me”, il nuovo singolo dei due cantanti (e cantautori), tratto dall’ultimo album “Accetto Miracoli”. Da venerdì 5 giugno sarà sulle radio, per ora va già forte su Youtube.

Ferro ha così realizzato il sogno di cantare con quello che è in assoluto uno dei suoi idoli, sin da quando era un bambino: «Era il 1987 e io avevo l'astuccio e il diario di Jovanotti e a Carnevale mi sono vestito come lui, con il chiodo rosso e il cappellino con la scritta 'Boy”. Non è un featuring, ma un duetto ed è come se cantassimo insieme da 15 anni…», ha detto nei mesi scorsi Tiziano Ferro parlando della collaborazione con Jovanotti (i tour in bici, clicca qui).