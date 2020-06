Caso Floyd, Elisabetta Canalis si unisce ai manifestanti nelle strade di Los Angeles: il video

Anche Elisabetta Canalis è scesa in strada a Los Angeles per manifestare insieme alle nipoti dopo la morte di George Floyd. La showgirl di origini sarde, ex velina di Striscia la Notizia, vive ormai da anni in California e in questi giorni in cui negli Usa si manifesta contro il razzismo e gli abusi di potere della polizia americana, si è dimostrata molto attiva sui social. Sino a partecipare a una manifestazione (pacifica) e documentarla con diversi video nelle sue storie del proprio profilo Instagram. Alcune manifestazioni però si sono trasformate in autentici saccheggi e vandalismo sfrenato, anche in California dove il ristorante di cui è socio Joe Bastianich è stato distrutto (clicca qui per vedere).

