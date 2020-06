"Una voglia assurda" è già un tormentone: il video dell'ultimo brano di J-Ax sulla libertà post Coronavirus

"Una voglia assurda" - prodotto dagli hit-makers Takagi & Ketra - è l'ultimo brano di J-Ax. E' uscito nel weekend e sta già scalando le classifiche la canzone del rapper, cantautore e produttore discografico italiano, ex Articolo 31.

J-Ax parte subito dicendo: “L’industria della musica è fallita/ ma io ho un futuro perché ora so fare pizze margherita/ la libreria di Netflix l’ho finita/Ora voglio fare Binge Watching alla vita”. Insomma pizze in casa, Netflix, voglia di uscire: quello che in tanti abbiamo vissuto in questi mesi. Parole semplici che rischiano di diventare un tormentone nelle prossime settimane