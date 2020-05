Stasera in tv 27 maggio c'è "Tu si que vales". L'infortunio di Teo Mammuccari e le mini biciclette di Sergey

Stasera in tv 27 maggio torna l'appuntamento con le repliche di "Tu si que vales", uno dei programmi di maggior successo di Mediaset (Canale 5 ore 21,20). Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara.

Nella puntata spazio anche per un piccolo infortunio, quello del giudice Teo Mammucari. Ma da non perdere anche le esibizioni del fantastico Sergey con le sue mini-biciclette.

