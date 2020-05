Morto Jimmy Cobb, tra i più grandi batteristi della storia del jazz. Collaborò con Miles Davis

Il musicista statunitense Jimmy Cobb, uno dei più grandi batteristi della storia del jazz, collaboratore di mostri sacri come Dizzy Gillespie, John Coltrane, Stan Getz e soprattutto Miles Davis, è morto all’età di 91 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta domenica, è stata data dal produttore e manager Todd Barkan su Facebook. Da un paio di anni Cobb soffriva di vari disturbi di salute. Nato a Washington il 20 gennaio 1929, Cobb è celebre per aver collaborato al capolavoro di Miles Davis, «Kind of Blue» (1959), il disco più famoso e più venduto della storia del jazz, una pietra miliare del genere. Il leggendario album fu registrato dal 2 marzo al 22 aprile 1959. Con Cobb alla batteria, c’erano Davis alla tromba, Julian Adderley al sassofono contralto, John Coltrane al sassofono tenore, Bill Evans e Wynton Kelly al pianoforte e Paul Chambers al contrabbasso. Grande innovatore, Jimmy Cobb ha continuato a collaborare con star del jazz come Dizzy Gillespie, Stan Getz e Sarah Vaughan, artisti stilisticamente votati agli incroci con l’hard bop, il funk e la soul music. Per oltre trent’anni Jimmy Cobb è stato attivo a New York con il suo gruppo Jimmy Cobb’s Mob. Ha tenuto concerti in tutto il mondo ed è stato spesso ospite in Italia, insegnando anche ai seminari di vari festival.

Leggi anche: addio a Little Richard.