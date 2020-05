Lady Gaga e Ariana Grande in testa alla classifiche. Il video ufficiale di "Rain on me" è un successo

Lady Gaga e Ariana Grande, la loro collaborazione ha infiammato le classifiche di tutto il mondo. "Rain on me" è un successo e il video della nuova canzone ha ottenuto già oltre 42 milioni di visualizzazioni in neanche 72 ore.

Il brano è il secondo singolo estratto dall’imminente Chromatica, l'album che vedrà la luce venerdì 29 maggio che si annuncia molto dance. Le protagoniste assolute del video sono ovviamente Lady Gaga (l'evento durante la quarantena, clicca qui) e la voce di Into You che regalano al pubblico outfit divenuti già iconici e coreografie scatenate sotto una pioggia battente che non ferma la loro voglia di rinascita.