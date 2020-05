Gaia, nuovo album e nuovo singolo per la vincitrice di Amici. Il video di "Calma"

Nuovo album e singolo per Gaia Gozzi, tra i concorrenti di "Amici speciali". "Genesi", l'album pubblicato lo scorso marzo, torna ora nei negozi sotto forma di riedizione contenente tre nuove canzoni oltre a quelle già contenute nella versione originale: "Calma" (la versione in italiano della sua "Chega" - quella originale è interpretata in portoghese), "Bela Flor" e il nuovo singolo "Il rosso delle rose", che Gaia farà ascoltare durante la seconda puntata di "Amici speciali", in onda in diretta su Canale 5.

Ad aprile Gaia - che nel 2016 aveva partecipato ad "X Factor", classificandosi seconda - è stata incoronata vincitrice della 19esima edizione di "Amici" (clicca qui).