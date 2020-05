Belen Rodriguez abbracciata ad Elodie: "Quanto sei bella". Smorfie e linguacce nel video che scatena i fan

Belle, bellissime e fra le più seguite sui social. Sono Belen Rodriguez ed Elodie. Eccole insieme con un breve video, che proponiamo, postato sull'account Instagram della cantante e della showgirl. L’argentina ha anche scritto una dedica alla sua amica. Nelle Instagram story di Belen, le due si fanno qualche smorfia, la celebre linguaccia di Elodie. L’argentina scrive ad Elodie: “Quanto sei bella tu“. L’ex concorrente di Amici di Maria de Filippi è stata una delle protagoniste dell’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo con la sua ‘Andromeda’. Da pochi giorni ha lanciato il suo nuovo brano, insieme al suo nuovo look. Il titolo è ‘Guaranà’ ed è già un successo anche per il video dove appare in costume. Come in costume ha postato una foto su Instagram con dedica ai follower.