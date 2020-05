Fedez, l'ultimo singolo "Problemi con tutti (Giuda)" è già un tormentone. Il video

Vola l'ultimo singolo di Fedez. "Problemi con tutti (Giuda)" su Youtube ha già superato quota 600.000 visualizzazioni in due giorni. Una sorpresa per tutti i fan del rapper che avevano scoperto della canzone grazie ad un post pubblicato su Instagram dove lo stesso Fedez ha fatto ascoltare un piccolo estratto. Un ritorno al rap per l'artista milanese dopo aver annunciato una pausa dalla musica, ha invece pubblicato a stretto giro due canzoni. Quest'ultimo brano è stato registrato durante il lockdown e prodotto direttamente da casa, nella sua cabina armadio allestita come piccolo studio. E la moglie Chiara Ferragni ha fatto da testimonial sui social (il compleanno, clicca qui).

