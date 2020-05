Morto Ezio Bosso, il video di "Following a bird" che lo fece conoscere a tutto il mondo

"Ho smesso di domandarmi perché. Ogni problema è un’opportunità" era una delle sue frasi a cui era più affezionato e che amava ripetere. Ezio Bosso, morto oggi a Bologna all'età di 48 anni (clicca qui), era balzato all'attenzione del vasto popolo dei fruitori di musica con "Following a bird", singolo di punta dell'album "The 12th Room" (2015, primo lavoro da solista), che suonò al Festival di Sanremo nel 2016 incantando tutti. "Following a bird" su Youtube ha ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni

