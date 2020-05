Morto Ezio Bosso, quando il musicista fu ospite al Teatro Morlacchi per Umbria Jazz 2016. Il video

Ezio Bosso, morto oggi 15 maggio all'età di 48 anni (clicca qui), era stato ospite di Umbria Jazz nell'edizione 2016. Subito dopo il grande successo avuto con la partecipazione al Festival di Sanremo che lo fece conoscere a tutti. Suonò al Teatro Morlacchi e il suo discorso introduttivo fu emozionante come la sua musica e strappò lunghi applausi.

Bosso è stato un direttore d'orchestra, compositore e pianista italiano. Nato a Torino aveva iniziato a suonrare il piano dall'età di 4 anni per poi esordire a 16 in Francia come solista. Nel 2011 subì un intervento per l'asportazione di una neoplasia per poi essere anche colpito da una sindrome autoimmune. Le patologie non gli hanno inizialmente impedito di continuare a suonare, comporre e dirigere. Poi il peggioramento della malattia neurodegenerativa l'ha costretto nel settembre 2019 alla cessazione dell'attività di pianista.

