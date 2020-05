Diletta Leotta, mille rose rosse per lei in radio e sorpresa nel bigliettino. La domanda ai fan Video

A CASTEL DI SANGRO

Orso in galleria in Abruzzo, la Polizia interviene e lo scorta in una zona verde. Il video

Incredibile in Abruzzo: un orso si infila in galleria e serve l'aiuto della Polizia per accompagnarlo in una zona verde. Succede nella zona di Castel di Sangro, in provincia di L'Aquila. Un orso bruno, un cucciolo, è stato infatti ripreso (il video è dell'Agenzia Vista) mentre correva in una galleria della superstrada SS17. Poi l'intervento della Polizia che ha bloccato la galleria aiutando ...