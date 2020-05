Bono compie 60 anni: dagli U2 agli impegni umanitari, storia di una star e dei suoi successi. Il video di One

Bono Vox (al secolo Paul David Hewson), frontman degli U2, compie 60 anni oggi 10 maggio.

Attivista coinvolto nella campagna per l’azzeramento del debito dei paesi del terzo mondo e per la difficile situazione dell’Afric, qualche mese fa ha dedicato un brano all’Italia e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea contro il Coronavirus (con Zucchero, clicca qui). Entra a far parte degli U2 nel 1976 quando Larry Mullen jr. appende un annuncio nella bacheca della propria scuola, la Mount Temple di Dublino, finalizzato alla ricerca di compagni per un gruppo rock: rispondono il cantante Paul Hewson ( Bono), il chitarrista David Evans (The Edge) e il bassista Adam Clayton. Il primo album è Boy e risale al 1980, l’anno successivo esce October, registrato durante l’estate ai Windmill Lane Studios di Dublino da Steve Lillywhite. L’album raggiunge l’11esimo posto delle chart inglesi e, anche se negli States non riesce ad entrare nella Top 100, riceve ottime recensioni. Il 1983 è l’anno decisivo per la carriera musicale e la discografia degli U2. A gennaio esce «New year’s day», il primo singolo estratto dal nuovo album War. A novembre è la volta di Under A Blood-Red Sky, l’anno successivo The Unforgettable Fire. Quattro anni più tardi esce The Joshua Tree, che arriva in breve al numero uno delle classifiche inglesi e americane. A ottobre 1988 - dopo la conquista del Grammy - arriva il doppio Rattle and Hum, film e colonna sonora che documenta il tour USA del gruppo. Achtung Baby esce alla fine del 1991 preceduto dalla pubblicazione del singolo «The fly». Il 1992 è l’anno dello Zoo TV tour.

Nel 1997 esce Pop, nuovo capitolo della discografia U2 questa volta firmato con Howie B. Dopo la pubblicazione di una raccolta e la realizzazione della colonna sonora del film di Wim Wenders «The Million Dollar Hotel» (2000), gli U2 tornano con un nuovo album, All That You Can’t Leave behind, in cui, dopo le sperimentazioni di Pop, la band ritrova un sound più vicino ai suoni della discografia degli U2 delle origini. Nel 2004 viene realizzato How to Dismantle An Atomic Bomb. Nel 2009 ai primi di marzo arriva No Line On The Horizon, nuovo disco di studio in lavorazione dal 2006. La band tra fine 2013 e inizio 2014, pubblica due canzoni inedite: una «Ordinary love» per un film su Mandela, «Mandela: Long Walk to Freedom» viene candidata all’Oscar. Il nuovo album Songs Of Innocence viene pubblicato a sorpresa il 9 settembre del 2014. A fine anno, il 1° dicembre 2017, esce Songs of Experience. Ha collaborato più volte con Zucchero Fornaciari nella scrittura dei testi. Come solista nel 1985 aderisce al progetto Artists United Against Apartheid. In particolar modo scrive e registra la canzone Silver and Gold per l’album Sun City, per protestare contro la politica dell’apartheid in Sudafrica. Bono ha costituito un’organizzazione chiamata «DATA», (Debt, Aids, Trade in Africa), il cui obiettivo è far crescere la consapevolezza circa l’immenso debito estero dell’Africa, l’incontrollabile diffusione dell’AIDS e le leggi del mercato che strangolano di fatto, impoverendoli, gli abitanti di quegli stati.