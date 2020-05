Morto Little Richard, aveva 87 anni. Con "Tutti Frutti" ha fatto la storia del Rock and Roll

Little Richard, uno dei fondatori del Rock and Roll, è morto a 87 anni. Lo riferisce Rolling Stones. La causa della morte non è stata precisata. Chiamato, anche dai suoi fan, ’Il vero re del Rock and Roll’, Richard si impose negli anni ’50 del secolo scorso mixando una presenza scenica notevole con un sound accelerato e molto ritmato e una interpretazione vocale che non aveva precedenti. Portò nel nascente rock and roll una carica trasgressiva che ne divenne rapidamente il marchio e si esaltò poi nel rock.A partire da Tutti Frutti nel 1956, Little Richard è stato protagonista con una serie di successi inarrestabili, Long Tall Sally e Rip It Up nello stesso anno, Lucille nel 1957 e Good Golly Miss Molly nel 1958.

