Morto Bob Krieger, il fotografo famoso per i ritratti a Gianni Agnelli. Giallo sulla causa del decesso

Il fotografo Bob Krieger, considerato uno dei più grandi ritrattisti internazionali, che ha immortalato i volti più noti della politica, dell’industria, dello spettacolo, della cultura, dello sport, della moda, è morto all’età di 84 anni. Si trovava in vacanza a Santo Domingo. La notizia della scomparsa è stata confermata all’Adnkronos dall’amica e collaboratrice Maria Grazia Vernuccio, sua addetta stampa, che lo aveva sentito telefonicamente mercoledì sera alla vigilia della partenza in aereo per rientrare in Italia. Sarebbe dovuto atterrare a Milano, dove risiedeva, venerdì mattina. Krieger era stato costretto a prolungare di due mesi il soggiorno a Santo Domingo a causa delle restrizioni per la pandemia da Coronavirus. In alcuni ambienti artistici di Milano, città dove risiedeva, sta circolando l’ipotesi di un suicidio, ma al riguardo finora non c’è stata conferma ufficiale: secondo queste indiscrezioni, si sarebbe gettato da un balcone di un appartamento a Santo Domingo.

Appassionato, curioso e instancabile, Krieger amava le sfide che il suo lavoro gli procurava ogni giorno, dai memorabili scatti di moda ai ritratti dal tocco inconfondibile, da Giorgio Armani a Indro Montanelli, da Bill Gates a Silvio Berlusconi, da Carla Fracci a Valentino, da Miuccia Prada a Gianni Agnelli, di cui è stato il ritrattista ufficiale negli ultimi 10 anni della sua vita. Autore di tre copertine di «Time Magazine» (la più celebre quella che nel 1982 incoronò Armani re del nuovo fashion style), negli anni Ottanta è stato Krieger a documentare in maniera sublime il boom della moda italiana nel mondo.

