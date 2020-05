La Scala, il teatro vi raggiunge a casa: 92 artisti in concerto dalla quarantena. Il video

La Scala di Milano, uno dei teatri più famosi del mondo, alza il sipario (digitale) su Google Arts & Culture. Ben 92 artisti (6 solisti, 26 coristi e 60 strumentisti) provenienti da cinque paesi diversi si sono ritrovati per creare la prima performance operistica della Scala eseguita in quarantena e in video sulle note di “Simon Boccanegra” di Giuseppe Verdi, una storia di unità e resilienza che ben si adatta a questo momento storico legato all'emergenza per il Coronavirus. Il video ha immediatamente fatto il giro del web diventando virale sui social. Tutto da gustare.

