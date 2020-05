Let It Be, 50 anni fa l'ultimo album dei Beatles. Un mese prima la celebre band si era sciolta

Cinquanta anni fa usciva "Let It Be", ultimo album dei Beatles. Era l'8 maggio 1970 e la celebre band si congedava, ormai in crisi: Paul McCartney spingeva per riprendere a fare concerti, George Harrison, sempre più frustrato per il poco spazio che veniva concesso alle sue composizioni, era il più fiero oppositore al ritorno al live, John Lennon non nascondeva la sua voglia di andare da solo e la sua insofferenza per le scelte di Paul che sempre più cercava di assumere il ruolo di leader. A ricucire gli strappi, era Ringo Starr , naturalmente votato per carattere alla mediazione. Senza successo.

All'epoca, nonostante il successo commerciale,l'album "Let It Be" fu stroncato dalla critica (tra l'altro sono in molti a ritenere che l'ultimo atto sia "Abbey Road", nonostante sia uscito nel settembre 1969, perché i due lavori in fase di gestazione si alternarono). Però trascorsi cinquant'anni da quel traumatico scioglimento, ancora oggi sembra che i Beatles non abbiano mai smesso di suonare.

