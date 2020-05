I 50 anni dei Pooh: band, composizione, successi. Il video riarrangiato di Pensiero

Nonostante i Pooh abbiano smesso di esistere come band dopo l'ultimo concerto a Casalecchio di Reno il 30 dicembre 2016, le loro canzoni restano sempre ascoltatissime e la Rai gli ha dedicato uno speciale che ripercorre i 50 anni di attività (clicca qui).

La composizione del gruppo ha subìto diverse mutazioni negli anni, ma la formazione stabile è stata quella formata da 36 anni da Roby Facchinetti (tastiere), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D'Orazio (batteria e, occasionalmente, flauto). La voce principale fu quella di Facchinetti, autore di molti brani del gruppo in coppia con il paroliere Valerio Negrini, ma anche gli altri tre membri del gruppo, cui contribuirono con numerose proprie composizioni, erano voci soliste nei brani di propria creazione. Altro noto membro dei Pooh è il bassista Riccardo Fogli che nel 1972 intraprese la carriera solista per poi partecipare alla tournée d'addio alle scene del gruppo nel 2016. Nel corso della carriera il gruppo ha venduto più di 100 milioni di dischi, record per un complesso italiano mentre su Youtube il video del brano "Pensiero" nella versione riarrangiata a cinque voci in occasione della reunion per il cinquantennale della band ha superato 8 milioni di visualizzazioni. Nel 1990 hanno vinto il Festival di Sanremo con "Uomini soli"