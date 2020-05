Uomini e Donne, Gemma incontra il ventiseienne Sirius. Tina lo attacca: "Ma non ti vergogni?"

A Uomini e Donne, ormai storico programma di Canale 5, scintille nel corso della puntata del Trono Over. Gemma e Sirius sono sotto accusa. Il corteggiatore di Gemma Galgani, 70 anni, ha abbandonato la frequentazione virtuale e si è mostrato alla dama del trono over di "Uomini e Donne". Si chiama Nicola, in arte Sirius, e ha 26 anni. Il divario di età ha scatenato l'opinionista Tina Cipollari: "Mi fai schifo, ma non hai vergogna di corteggiare un'anziana?". E ancora: "Ma quanti anni ha tua madre?" rilancia l'opinionista storica del programma fino a quando Maria De Filippi non la invita a placarsi per dare modo al giovane cavaliere di spiegarsi.

