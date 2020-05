Bugo, sorpresa: canta “Sincero” al concertone senza Morgan, al suo posto Nicola Savino Video

Bugo era fra gli artisti del concertone del Primo maggio 2020. Ha cantato "Sincero", il brano di Sanremo presentato con Morgan con relativo litigio.

Ad accompagnarlo in questa occasione - il programma è andato in onda su Rai 3 - non c'era ovviamente Morgan, con cui i rapporti si sono rotti proprio in seguito a quell'uscita improvvisa di Castoldi, ma un ospite d'eccezione come Nicola Savino, che ha cantato proprio le frasi eseguite da Morgan al festival di Sanremo.

Nicola Savino aveva cantato la canzone già alcune settimane fa. Era accaduto per scherzo, nel corso della trasmissione radiofonica Deejay Chiama Italia, durante un'ospitata di Bugo nel programma condotto da Linus e dallo stesso Nicola Savino. Immagini, quella di Bugo all'auditorium di Roma con Nicola Savino alle spalle, molto divertenti.