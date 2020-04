"E.T. l'extra-terrestre", un film iconico: record, premi, incassi, curiosità e lo spot sequel

"E.T. L'extra-terrestre" è un film di fantascienza del 1982 diretto da Steven Spielberg. Ha collezionato primati, record e successi. Innumerevoli le curiosità su una pellicola diventa un'icona del cinema (stasera in tv, clicca qui).

Per l'American Film Institute è al 24° posto nella classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. Ha vinto quattro premi Oscar (miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, migliori effetti speciali e miglior colonna sonora) oltre ad altre cinque candidature tra cui quella di miglior regia di Spielberg (tutti i suoi film, clicca qui); più due Golden Globe (miglior film drammatico e miglior colonna sonora). Venne presentato fuori concorso nel giorno di chiusura del 35º Festival di Cannes dove venne accolto con standing ovation e nel suo primo anno di proiezioni guadagnò quasi 665 milioni di dollari in tutto il mondo (quasi la metà negli Stati Uniti).

Nel corso degli anni, E.T. è stato citato e parodiato in moltissimi film (Ritorno al futuro, Fuori di testa, Ghostbusters II, Predator 2, Independence Day, Men in Black), serie televisive (Alf, Dawson's Creek e Friends), videogiochi e fumetti (su Topolino, nel 1983, divenne Eta Beta). Nel novembre 2019 la diffusione di uno spot pubblicitario per l'agenzia Xfinity sembrò essere il tentativo di un sequel: l'ormai cresciuto Elliott (interpretato sempre da Henry Thomas) ha messo su famiglia e, per Natale, riceve l'inaspettata visita del suo vecchio amico E.T., emozionato, lo riaccoglie e gli presenta sua moglie e i suoi figli, per poi passare un commovente weekend assieme.