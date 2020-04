Elodie pubblica il video della canzone "Diamanti": quasi 80mila visualizzazioni in un giorno

Online il video di "Diamanti", la canzone di Elodie nata con la collaborazione di Ernia. La cantante romana ha pubblicato a sorpresa il nuovo clip, in bianco e nero, sul proprio canale Youtube (quasi 80mila visualizzazioni in un giorno). "Diamanti" è l'ultimo singolo estratto da "This Is Elodie", ultimo album della cantante ricco di partecipazioni di altri artisti uscito lo scorso gennaio: da Michele Bravi & Guè Pequeno a Rambla ft. Ghemon, passando per The Kolors e Fabri Fibra. Elodie aveva anche una serie di concerti in programma, proprio nel mese di aprile, a Milano e Roma, ma sono stati rinviati in autunno quando dovrebbe aggiungersi altre città.

