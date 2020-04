Andrea Bocelli, insieme a Lady Gaga e Céline Dion cantano The Prayer e commuovono

Andrea Bocelli continua a essere l'artista italiano più amato e richiesto al mondo. E anche quello con più passaggi televisivi. Prima l'incredibile successo per il One World Together at Home, concerto benefico organizzato da Lady Gaga, che ha coinvolto oltre 100 artisti internazionali, per cantare insieme in diretta, ciascuno dalla propria abitazione, e raccogliere fondi da destinare all’Oms. Bocelli ha commosso con The Prayer, il brano cantato in una straordinaria versione inedita con Lady Gaga, Céline Dion, Lang Lang e John Legend. Il tenore, che conosce l’artista italoamericana da tempo, era ospite attesissimo della serata e per la sua performance si è mobilitato un poker di star mondiali. Una versione memorabile, tra inglese e italiano.

Poi la sua esibizione da solo in Duomo a Milano (clicca qui, L'Ave Maria di Bach), il giorno di Pasqua, che ha fatto il giro del mondo (quasi 30 milioni di views in 24 ore) e infine in queste ore il passaggio in Rai di alcuni dei suoi migliori concerti italiani (clicca qui).