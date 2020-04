Cesare Cremonini, il video del nuovo singolo "Giovane Stupida" terminato in smartworking

È online il video del nuovo singolo di Cesare Cremonini "Giovane Stupida". Girato da Gaetano Morbioli, le riprese sono iniziate a febbraio a Bologna, proseguite a Verona e, dopo l'interruzione causa Coronavirus, terminate in smartworking.

"Mille volte ci siamo chiesti se fosse opportuno uscire con un video così allegro, pop e surreale, in questo momento. Se stessimo rischiando di risultare fuori tema. Ma devo ammettere che i primi a ritrovare il sorriso ogni giorno, guardando le immagini di questo video, eravamo proprio noi! Ci riportava, ad ogni risveglio, nel mondo di cui avevamo bisogno. Un universo creativo, libero, giovane e stupido quanto basta per non perdere la leggerezza" ha dichiarato Cesare Cremonini. "Giovane stupida" fa parte della prima grande raccolta della produzione ormai ventennale di Cesare Cremonini pubblicata lo scorso novembre "Cremonini 2C2C The Best Of", che contiene 6 brani inediti e 32 singoli di successo rimasterizzati.

