"Alessandro Borghese 4 Ristoranti" a Venezia: vince Zanze XVI. Il video dei cicchetti proposti

Gran successo per l'esordio della sesta stagione di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" andato in onda su Sky (693.749 spettatori con l'1,56% di share clicca qui). La prima puntata ha visto come location Venezia dove quattro ristoratori si sono sfidati per decretare il migliore rappresentante della cucina in Laguna. A vincere il titolo è stato Nicola con Zanze XVI, capace di superare Simone con la Trattoria Povoledo, Orietta con Ogio Ristorante e Caffè Contemporaneo e Gipi con Riviera Ristorante per Onnivori. Il piatto oggetto di bonus era il fegato alla veneziana ma Zanze XVI ha fatto lo scatto decisivo con la proposta di cicchetti (nervetti soffiati con katsuobushi, finte cozze alla marinara, sarde in saor, pane al prezzemolo e cannolo di mais) che gli altri ristoratori hanno definito "favolosi" e molto chic.