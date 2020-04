Il video dello scherzo del finto Papa Francesco a Mattia Santori delle Sardine. Ma era La Zanzara

Uno scherzo riuscitissimo. Due volte. A gennaio e poche ore fa quando Mattia Santori, leader del movimento delle Sardine, ha rivelato nel corso di una intervista ad Alanews di essere stato contattato da Papa Francesco. Era gennaio e Santori riceve la telefonata della segreteria di Stato Vaticana, pochi istanti ecco Bergoglio. Anzi, il finto Bergoglio (ben imitato da Andro Merkù). Che si prodiga in complimenti per "l'ondata di gentilezza e di educazione che avevamo riportato come Sardine. Pensavo a uno scherzo, ero emozionato. Non l'ho mai detto a nessuno" racconta Santori convinto di aver parlato davvero con il Papa. La notizia fa il giro di tutti i mass media, compresi i principali quotidiani nazionali. Dopo qualche ora ci pensa il conduttore de La Zanzara, Giuseppe Cruciani, a ristabilire la realtà: “È stato un nostro imitatore a chiamare Santori a gennaio, non certo Papa Francesco" spiega in diretta a Radio24 con David Parenzo (clicca qui). Quindi va in onda la telefonata registrata, compreso il finto appuntamento tra Bergoglio e Santori presso la residenza papale di Santa Marta per i giorni 8 o 23 aprile alle 7 del mattino, con un Santori emozionato che chiede possano partecipare all'appuntamento anche altri tre fondatori del movimento. Ma è tutto uno scherzo. Ben riuscito.